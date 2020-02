Red Hot Chili Peppers se reúne con ex guitarrista luego de 13 años

ESTADOS UNIDOS.- La legendaria banda de Red Hot Chili Peppers se reunió con el ex guitarrista John Frusciante en el escenario el sábado pasado, pasando a la historia como su primera presentación juntos por primera vez luego de 13 años.

Según información de Billboard, La Fundación Tony Hawk organizó una alineación repleta de estrellas con RHCP y Jane's Addiction para el monumento privado de Andrew Burkle en Los Ángeles durante el fin de semana. El aspirante a productor de cine e hijo del inversionista multimillonario Ronald Burkle murió a los 27 años el mes pasado, según People, quien confirmó primero la noticia.

Frusciante se unió al vocalista Anthony Kiedis y al bajista Flea para el concierto conmemorativo, tocando su éxito de 1992 "Give It Away" de su álbum número 3 Billboard 200 Blood Sugar Sex Magik, "Not Great Men" y The Stooges de Gang of Four. Quiero ser tu perro." Es la primera vez que sube al escenario con sus antiguos compañeros de banda desde 2007, cuando concluyeron su gira Stadium Arcadium a fines de agosto en el Festival de Leeds en Inglaterra, según Rolling Stone.

RHCP anunció que Frusciante regresó a la banda una vez más en diciembre para reemplazar a Josh Klinghoffer, quien había sido el guitarrista principal durante la última década. Frusciante grabó y actuó con RHCP durante los momentos cruciales de la banda en las últimas décadas, de 1988 a 1992 y luego de 1998 a 2009.