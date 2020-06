Recuerdan video donde actriz acusa a otras de relacionarse con altos ejecutivos

Alejandra Avalos sigue siendo el centro de la polémica, luego que días atrás hablara del “infierno” que padeció a manos de dos de sus colegas Erika Buenfil y Laura Flores.

Dice que ellas le hicieron la vida imposible, según Avalos por el éxito que tenía. Hace poco reveló que las actrices iban a sus shows acompañadas y se encargaban de ponerla en una posición incómoda en el escenario. Le decían “gorda, panzona, tienes celulitis”.

Sobre este tema ambas reaccionaron: Buenfil dijo que en ningún momento fue a verla a su espectáculo y la mando a buscarse una vida y que se ponga a trabajar.

Mientras que Laura Flores comentó “yo no juzgaría jamás ni a ella ni a nadie, no me acuerdo de verdad haber ido algún día a un lugar, como ella lo establece (…).

Sobre este tema, esta semana empezó a circular un video en algunos medios de una entrevista realizada en el 2017 a Alejandra Ávalos en el programa "Ventaneando" donde acusa a algunas colegas de involucrarse sentimentalmente con ejecutivos para lograr posiciones privilegiadas.

En concreto en ese momento acusó a Kate del Castillo, Angélica Rivera, Niurka e incluso Salma Hayek.

Expresó, “Salma siempre lo dijo: 'yo fui novia de Víctor Hugo' (ejecutivo de Televisa), Kate del Castillo fue novia del señor Emilio Azcárraga Jean, o sea, vaya sí ha habido. (...) Tú lo sabes, 'La Gaviota’'y el 'Güero' Castro, Niurka de Juan Osorio fue descubrimiento, lanzamiento, eso lo sabemos todos, pero yo sí puedo decir que soy de las pocas mujeres que han tenido una carrera entera limpia desde el principio hasta el final, que jamás hice un intercambio de favores por una oportunidad".

Con información de Tribuna y Ventaneando.