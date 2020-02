Recuerdan en los Óscar a Fernando Luján, actor de la época de oro del cine mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.-El actor colombiano que hizo su carrera en México, Fernando Luján, fue reconocido en In Memoriam en la entrega de los premios Óscar.

Luján falleció el viernes 11 de enero del 2019 a los 79 años de edad.

Debutó en cine en 1952 en La segunda mujer como Fernando Ciangherotti, más tarde cambió el apellido por Luján.

El primer actor contó en alguna ocasión que esto se debió, entre otras cosas, a la aversión que sentía hacia sus tíos Fernando y Andrés.

"Me molestaba mucho que mi tío Fernando llamara mucho a otros actores y no llamara tanto a mi papá, quien además de ser su cuñado era un gran actor. Eso hizo que estuviera un poco en contra de ellos y además que no quisiera entrar a su instituto, de lo cual me arrepiento muchísimo, porque en esa época salieron muchos buenos actores", dijo.

Fue en 1953, en la película "La cobarde", donde Fernando, quien actuó en ese largometraje al lado de su hermano mayor, Alejandro, decidió cambiar el Ciangherotti por el Luján.

En los Óscar también recordaron a Kirk Douglas, quien murió el 5 de febrero del 2020.

La leyenda de Hollywood falleció a los 103 años.

Douglas era una de las últimas estrellas del Hollywood clásico que quedaba con vida y su impresionante filmografía incluye gemas de la pantalla grande como "Paths of Glory" (1957) o "Spartacus" (1960).

El deportista Kobe Bryant también fue mencionado al inicio. Bryant murió el domingo 26 de enero del 2020 en un accidente de helicóptero junto con 9 personas más, incluida su hija.