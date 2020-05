Recuerdan a Chris Cornell a tres años de su muerte

ESTADOS UNIDOS.- Chris Cornell fue un cantante y guitarrista que adquirió fama por ser el vocalista de las agrupaciones Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog.

Considerado una las mejores voces de la historia del hard rock, Cornell dejó su huella marcada en la vida de muchos de sus fans.

El hermano del cantante, Peter Cornell, también músico, recordó con un emotivo mensaje a quien fuera su mejor amigo, su confidente.

“3 años. Ya 3 años. A veces se siente como 50 años y a veces se siente como ayer. 3 noches esta semana Chris estaba en mis sueños, me desperté llorando después de 2 de ellos. En uno, estábamos sentados en el piso de la sala comiendo un tazón de cereal y hablando de perros y botes. Salí de la habitación por un minuto y luego caminé junto a él camino a la cocina. Fue entonces cuando me aplastó como un bate de béisbol en la frente. Realmente no estaba allí. Está muerto.”, escribió.

Peter admitió que el suicidio de su hermano es algo que nunca superará, a pesar de que pasen 25 años, siempre recordará con lágrimas en los ojos todos los momentos especiales que vivieron juntos.

“Lo extraño a diario. Las lágrimas vienen con frecuencia... Seré el guardián de los recuerdos, nuestros recuerdos… Lo último que me dijo fue en mi cumpleaños justo antes de que lo dejara en Fallon... fue lo mismo que me dijo cuando vivía en Nueva York hace 17 años… Hermano te amo. Te extraño igual que cuando volábamos a casa desde Detroit en mayo.”, agregó.

El intérprete de “Like a Stone”, el 18 de mayo de 2017 fue encontrado muerto, a los 52 años, en el baño de la habitación del hotel en el que se hospedaba, después de su última presentación en Detroit con la banda Soundgarden. Los análisis forenses concluyeron que se quitó la vida ahorcándose en el baño.

Recientemente se dio a conocer la noticia de que la biografía de Chris saldrá a la venta en junio de este año.