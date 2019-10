Recuerdan Gloria Trevi y su hijo a la fallecida Ana Dalay

MÉXICO.- Gloria Trevi sigue brindando todo el apoyo a su hijo Ángel Gabriel en el medio artístico y, por tal motivo, estuvo presente durante la conferencia de prensa en la que el joven de 17 años dio a conocer su primer tema musical de nombre ‘Si te encuentro sola’.

Manifestando que se siente bendecido por contar con una mamá como La Trevi, el cantante aseguró que también la ve como su rival. “Yo siempre le digo a mi mamá bromeando: ‘tú eres mi competencia, yo tengo que ganar’; y ella me dice: ‘pues no te lo voy a poner fácil’”.

Sin embargo, la artista y su retoño se pusieron nostálgicos al recordar a Ana Dalay, primogénita de Gloria Trevi que falleció hace 20 años.

“Yo siempre me imagino cómo sería tener a mi hermanita mayor, siempre me lo imagino, y yo sé que ella me está viendo en el cielo, y está orgullosa de mí, y la voy a hacer más orgullosa”, dijo Ángel Gabriel con lágrimas en los ojos.

Mientras el joven manifestaba su tristeza por no contar físicamente con su hermana mayor, Gloria solo pudo contener las lágrimas sin decir ninguna palabra.

Recibiendo el aplauso de los presentes, Ángel Gabriel continúo la conferencia contestando las preguntas de los reporteros, a quienes también les dio una probadita musical de primer sencillo.