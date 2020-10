Recuerda Pati Chapoy cuando fue a Hermosillo

HERMOSILLO.- ¿Sabías que Paty Chapoy vacacionó en Hermosillo? La conductora de “Ventaneando” recordó, en un divertido video, la primera vez que viajó en camión.

En aquel entonces, Pati tenía 15 años, y dijo que el primer destino que visitó fue la capital de Sonora, donde vivía una amiga de su familia, quien la invitó a pasar algunos días en la ciudad.

“Les voy a platicar la primera vez que me subí yo a un autobús de turismo, de pasajeros, fue cuando tendría unos 15 años más o menos, y en la casa vivíamos todos los siete hermanos, papá y mamá; pero también vivía la hermana de unos amigos de mis hermanos de Sonora de nombre Irma. Entonces ella me dijo que, si por qué no nos íbamos de vacaciones a Hermosillo”, relató Pati.

Aunque no dio muchos detalles de cómo se la pasó en sus vacaciones, sí relató que tardó dos días enteros en llegar de la Ciudad de México a Hermosillo, pues en aquel entonces no había tanta facilidad para transportarse de un lugar a otro.

“¿Tienen idea de las horas que se hacían en esa época de la Ciudad de México a Hermosillo? Dos días. Dormías, comías y te bajabas al baño en las estaciones de policías”, contó.

Lo que más recuerda Pati es el calor de 40 grados en Hermosillo y que por poco y no llegaba a la ciudad, pues el camión estuvo a punto de dejarla en la carretera.

Hicimos dos días, llegamos a Hermosillo, claro, con 40 grados, imagínense eso. En una de las cafeterías a lo lago de la carretera, que nos bajamos para ir al baño, por nada y nos dejaba el autobús”, continuó.

Pati también narró que la segunda vez que se subió a un autobús fue para conocer el mar en Coahuila.

“Me trepé en un camión sola en la estación de Buenavista porque me fui a conocer el pueblo donde nació mi papá, de Nadadores, Coahuila, entonces 14 horas en llegar al pueblo”, puntualizó.