Recuerda Lucero cuando trabajó con Christina Aguilera

MÉXICO.- Lucero plática a través de su canal de YouTube cómo fue grabar la canción "Reflejo" de la película animada Mulán, donde tuvo la oportunidad de trabajar al lado de Christina Aguilera.

La cantante recuerda como fue trabajar para Disney en la grabación de uno de sus éxitos en taquilla, "Fue un poco complicada por la tonalidad de la canción", comenta Lucero y agregó, "La canción original la había grabado en inglés Christina Aguilera".

"Fue la primera vez que yo la escuché cantando esa canción y lo hacia estupendamente, con una voz privilegiada, un vozarrón espectacular", comentó Lucero.

"A mi me pareció admirable cuando la escuche y aunque no la conocía aún como cantante, me pareció una super cantante"m afirmó a intérprete mexicana.

La grabación del video del tema musical se realizo en el pabellón chino del parque Epcot Center en Orlando. "Grabamos durante algunas horas, fue muy mágico. Pero la gran sorpresa fue que al final de la grabación del video, me dicen: 'Lucero hay una persona que te quiere saludar y te quiere conocer, se quiere tomar una foto contigo, porque le gusta mucho lo que tu haces." Recordó.

Cuando la cantante mexicana pregunta quién es esta persona que la quiere conocer, le responden que es Christina Aguilera, a lo que respondió: "¡Claro que yo la quiero conocer a ella!", platicó la intérprete y recuerda, "Yo al haber escuchado esa versión en inglés original de la canción tan espectacular dije 'Wow conocer a Christina Aguilera'".

En Aquel entonces Christina Aguilera no era tan famosa como lo es hoy, pero a Lucero le ilusionaba conocerla, a lo que platicó, "Me explicó después que su abuelo es ecuatoriano y conocía de mi carrera musical y como artista, por el rollo de que Ecuador es un país que conocía de mi trabajo".

"llegó ella, de lo más simple, de lo más sencilla, normal, super delgadita y chiquita, muy jovencita, con su pelo pelo rubio, cortito, sus ojos claros, linda. De verás una niña, con sus jeans y su chaqueta", recordó la intérprete de "Electricidad".

"Me emocionó y me sorprendió mucho que esta niña a la que yo admiraba tras escuchar su voz, tuviera la ilusión de conocerme después de conocer mi trabajo en el mercado latino", destacó la cantante mexicana.