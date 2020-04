Recuerda Eduardo Yáñez trifulca que vivió junto a Angélica Rivera en Garibaldi

Eduardo Yáñez sigue revelando detalles de su relación con Angélica Rivera, y luego de alabar a todas las actrices con las que ha protagonizado telenovela, el histrión relató el momento en que durante una de sus salidas con “La Gaviota”, sostuvo un encontronazo con un hombre que les quiso tomar fotografías mientras se encontraban tomando alcohol junto a otros dos colegas en Garibaldi.

“Sendel y Chantal, Angélica y yo… es que llevábamos una jornada de grabaciones bien fuertes… nos fuimos a Garibaldi y pues nosotros los humildes… ‘no, aquí afuera la mesa enfrente de toda la gente’, y nos dicen ‘no güey, vamos a meternos a un restaurante donde nadie nos moleste’ (y nosotros), no, no aquí. Estábamos haciendo “Destilando Amor” … y un cuate nos quiso tomar fotos y nos calentamos”, relató Yáñez.

Antes de que la periodista Mara Patricia Castañeda relatara que “se armaron los trancazos en Garibaldi con Eduardo Yáñez, Sergio Sendel, Chantal Andere y Angélica Rivera”, el actor explicó: “se llevaron a Sergio, se llevaron a Angélica, a Chantal, a mi me subieron a mi carro y me llevaron a grabar, porque yo era el único ese día que tenía llamado, Nicandro (Díaz) tienes que recordar esto, porque eran 33 escenas… pa’ su put* madre, y yo en mi camerino sudando, porque lo más horrible es que pases del pedo a la realidad, cuando estás bien pedo y todo te vale madres y cuando ya no estás tan vale madres, yo suplicaba por una cerveza… y no me la dieron”.

Con una gran sonrisa y asegurando que a adora a Rivera, pues la conoce desde que tiene 17 años de edad, Eduardo Yáñez aseguró que tiene muchas anécdotas que contar, pero que en ocasiones esto no es posible por su seguridad.