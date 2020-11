Recrean la fallida presentación de Selena de 1987 en Tamaulipas

TIJUANA, B.C.- En vísperas del estreno “Selena:La serie” que llegará el 4 de diciembre por Netflix, se compartió la recreación de una de las escenas que se filmó en Tecate, Baja California.

La presentación que tuvo la cantante en 1987, y cuyo público no respondió, fue calificada en ese entonces como un fracaso, pues la música que interpretaron no motivó a nadie, provocando que se pusieran las pilas y lograran algo que finalmente trascendió para toda la vida.

En este video colgado en YouTube de 2:35 minutos se aprecia el show que brindó en uno de los programas de Johny Canales en Texas.

La escena para la serie se filmó en Tecate en el parque principal del centro de la ciudad, para simular el kiosco de 1987 donde fue la escena real.

En el video de la serie se destaca la discusión de Abraham Quintanilla, papá de Selena decirle a AB Quintanilla que tiene que hacer algo por atraer al público.

“No fue culpa nuestra, el público era pésimo”, dijo el personaje de AB Quintanilla a su papá.

“Eso no existe, el público manda, si bailan, bien, sino cambias de canción, debes fusionar canciones en vivo y si no bailan no nos vana contratar de nuevo”, recalcó Abraham Quintanilla, quien fuera manager de su hija.

Finalmente la interpretación de “La Bamba” fue un tema que despertó el interés en Selena y Los Dinos en esa presentación.