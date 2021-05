Reconciliación entre Kylie Jenner y Travis Scott más latente a pesar de que el rapero fue visto con otra mujer

MIAMI, Florida.- A pesar de que el cantante Travis Scott fue captado “muy cerca” de una mujer misteriosa en un lugar de Los Ángeles, hay fuertes rumores sobre la posible reconciliación con la madre de su hija, Kylie Jenner.

Travis celebró su cumpleaños 29 en compañía de Kylie Jenner, según el portal TMZ, quien asegura que la empresaria viajó a Miami para festejar al padre de su hija Stormi, en un día tan importante.

Según una fuente, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” y Travis tuvieron una noche movida que comenzó con una cena en un lujoso restaurante.

La noche comenzó con una cena en Komodo, donde se vio a Kylie y Travis caminando por el restaurante junto con su equipo de seguridad. Los dos cenaron y bebieron en una exclusiva mesa nido de pájaros en el jardín al aire libre donde ella llevaba un vestido multicolor de arcoíris”, detalló.

La misma Kyle publicó algunas fotos en su cuenta de Instagram en la que aparece posando con un flamante vestido multicolor, mientras abordaba una camioneta negra y tituló a las fotos “Noches Borrosas”, al mismo tiempo que presumía sus tacones y pequeño bolso rosa.

Horas más tarde, Kylie, de 23 años de edad, se cambió de ropa para dirigirse a una fiesta en “Liv On Sunday” de Liv, en Fontainebleau, donde Travis presentó su show para su cumpleaños.

“Kylie permaneció a la vista del público todo el tiempo, sentada en la cabina del DJ bailando y riendo y vistiendo jeans con un top amarillo brillante”, aseguró el informante al portal de noticias estadounidense.



Felicitaciones no faltaron

En sus historias de Instagram, el día de cumpleaños de Travis, Kylie realizó una publicación de una foto de su hija, de 3 años de edad, juagando en una minialberca de pelotas, con un corto mensaje.

“¡¡¡Feliz cumpleaños @travisscott!!! El papá de Stormi”, escribió Jenner.

A pesar de las especulaciones que surgieron al ver que Kylie cruzó el país para festejar el cumpleaños de su expareja sentimental, una fuente declaró a E! News que entre ellos no hay nada más que una amistad.

“Travis y Kylie son buenos amigos y tienen una excelente relación de crianza compartida”, afirmó.

El pasado 26 de abril, Daily Mail publicó que Travis Scott había sido captado dos días antes, a las afueras de un lugar de Los Ángeles, “muy cerca” de una mujer misteriosa y voluptuosa.

La publicación aclaró que, aunque no fueron fotografiados juntos, después de haber salido a fumar, Travis ingresó al lugar y la mujer avanzó detrás de él.