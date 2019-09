Recomiendan a Kristen Stewart ocultar su sexualidad para obtener papel en Marvel

LOS ÁNGELES, California.- Han pasado alrededor de siete años desde la última vez que los fanáticos vieron a Kristen Stewart interpretar a Bella Swan en la saga de Crepúsculo. Tanto ella como Robert Pattinson interpretaban un romance en escena que después llevarían a la vida real, y aunque no duró por mucho, fue una relación tan polémica que aún sigue en el recuerdo de sus fanáticos. Ahora, Kristen recordó el pasado durante una nueva entrevista con Harper's Bazaar UK donde habla sobre ello.

"Cuando Rob y yo estábamos juntos, no teníamos un ejemplo", dijo a la revista. "Nos quitaron tanto que, al tratar de controlar un aspecto, pensamos, 'No, nunca hablaremos de eso. Nunca. Porque es nuestro".

Después de unos años de citas, las co estrellas finalmente lo dejaron. La separación se produjo menos de un año después de que Stewart estuvo involucrada en un escándalo de infidelidad con el director Rupert Sanders, y emitió una disculpa pública por la "indiscreción momentánea".

Si bien ambos han avanzado, el interés en las relaciones de Stewart aún continúa. La estrella de los Ángeles de Charlie está vinculada románticamente con Dylan Meyer y ha salido con Stella Maxwell en el pasado.

Durante la entrevista, se le preguntó a Stewart qué se siente al hablar constantemente de su sexualidad.

"Bueno, creo que solo quería disfrutar de mi vida. Y eso tenía prioridad sobre la protección de mi vida, porque al protegerla, la estaba arruinando", dijo, y luego agregó: "Como qué, no puedes salir con quién estás? No puedes hablar de eso en una entrevista? Fui informada por una mentalidad de la vieja escuela, que es: quieres preservar tu carrera y tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo que no les gustas, y no les gusta que salgas con chicas, y no les gusta que no te identifiques como cita entre comillas 'lesbianas', pero tampoco te identifiques como comillas entre comillas 'heterosexuales . ' Y a la gente le gusta saber cosas, entonces, ¿qué demonios eres?’’.

Sin embargo, la celebridad dejó en claro que no le gustan las etiquetas.

"Creo que todos estamos llegando a un lugar donde, no sé, la evolución es algo extraño, todos nos estamos volviendo increíblemente ambiguos", continuó. "Y es esta cosa realmente hermosa".

Tampoco le importa cómo esto podría afectar su carrera.

"Me han dicho completamente, 'si solo quieres hacerte un favor y no salir de la mano de tu novia en público, podrías obtener una película de Marvel'", dijo. "No quiero trabajar con gente así", afirmó.