 “Recibimos humillaciones, congelamientos": Fuertes declaraciones de Paolo Botti contra TV Azteca tras paso por La Academia

CIUDAD DE MÉXICO.- Paolo Botti, cuyo nombre real es Luis Armando Lozano, tronó contra su antigua casa y empresa TV azteca y dio fuertes declaraciones.

El cantante que participó en el popular reality show de talentos llamado La Academia, dijo que en la televisora del Ajusco sufrió humillaciones y congelamientos.

“Recibimos humillaciones, congelamientos. Me tuvieron años en la congeladora sin darme mi carta de retiro. Humillaciones de ciertas personas (que me dijeron) que mientras estuvieran en el poder mi carrera no iba a lucir. Muchos académicos podemos contarlo ya sin miedo. En ese momento era impune, no podías abrirte porque esta gente tenía poder”.





Botti agradeció, sin embargo, a Azteca por la oportunidad que le dieron, pero dijo que la compañía debería de proyectar más a sus talentos.

Los últimos días se ha rumorado que se podría integrar al programa Hoy, pero esto no está comprobado.

Botti recientemente agradeció a Magda Rodríguez la oportunidad que le dió y de poder trabajr en Televisa.

“Le agradezco mucho a Magda, la quiero mucho, me está dando la oportunidad porque ha conocido mi trabajo y creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Estamos abiertos a prepararnos, para aprender... venimos a hacer lo mejor de nosotros y ojalá a la gente le guste”.

El joven cantante se dio a conocer en la sexta temporada de La Academia, transmitida en 2008, en donde obtuvo el tercer lugar y fue uno de los integrantes más polémicos.

Con información de Infobae