Rechazan donación de órganos de Sean Reinert por ser "hombre homosexual sexualmente activo"

ESTADOS UNIDOS.- Sean Reinert, baterista de Death and Cynic, falleció el mes pasado a la edad de 48 años. Y aunque el músico era donante de órganos, su solicitud fue denegada debido a las directrices del gobierno.

Al menos así lo señaló el viudo de Reinert, Tom Snyder, mediante un mensaje que compartió en la página oficial de Facebook del rockero.

Synder señaló que recibió una llamada telefónica poco después de la muerte de Reinert preguntando sobre el estado del donante de órganos del fallecido. Sin embargo, al enterarse de que Reinert era un "hombre homosexual sexualmente activo", un asociado del hospital informó a Snyder que los órganos de Reinert no podían ser extraídos.

"Después de las primeras preguntas estándar, preguntó si Sean era un hombre homosexual sexualmente activo", recordó Snyder. "Sin pensar que dije 'sí' y casi sin perder el ritmo, el asociado del hospital dijo 'bueno, desafortunadamente eso significa...' y me quedé entumecido porque sabía lo que estaba a punto de decir. Dijo algunas palabras más y luego interrumpí ella, respondió algunas palabras y colgó el teléfono”.

El motivo del rechazo se deriva de las pautas de 2013 establecidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Para el trasplante de órganos. Uno de los "12 criterios de historia médica o social" que da como resultado un estado de "donante de mayor riesgo" (IRD) aparece como "Hombres que han tenido relaciones sexuales con hombres (MSM)" dentro de los 12 meses anteriores a la recuperación de órganos.

Aún así, Snyder continuó: "Sean no tenía VIH ni ninguna otra ETS. Pero como era un hombre gay que vivía en Estados Unidos en 2020, no se le permitió uno de sus últimos deseos de donar sus órganos para ayudar a salvar a otras personas[…]El gobierno preferiría dejar morir a las personas que esperaban un trasplante que darles uno de los órganos de Sean. Como su esposo, me da náuseas y estoy increíblemente enojado”.

Cabe recordar que Reinert dio a conocer su sexualidad junto al líder de Cynic Paul Masvidal en 2014, recibiendo buenos deseos por parte de la comunidad y sus fanáticos.