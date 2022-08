Rechazan a Karely Ruiz en Acapulco shore.

Tijuana, Baja California.- Hace unos días atrás se reveló un adelanto sobre quienes serán los integrantes de esta nueva temporada de Acapulco Shore, Jawy y Karime se encuentran confirmados.

Sin embargo, pocos conocían que la influencer Karely Ruiz estaba interesada en pertenecer al casting de este programa de MTV dirigido a jóvenes.

En un en vivo, Karely Ruiz confesó encontrarse interesada en participar en este reality pero también afirmó haber sido rechazada.

"No me aceptaron en Acapulco Shore pero pues no importa no me voy a agüitar, vienen oportunidades más ch*ngon*s por algo pasan las cosas [...] por algo no me aceptaron no sé, algo iba a pasar en ese programa", declaró la regiomontana.