Rechaza Stefy Xipolitakis a Cristian Castro

CIUDAD DE MÉXICO.-Stefy Xipolitakis echó de cabeza a Cristian Castro, al asegurar que tiene fama de sucio.

La conductora argentina del programa Incorrectas dijo el lunes en el programa arriba mencionado que el cantante de "Azul" la había buscado para tener una cita, sin embargo ella lo rechazó porque según huele a pies.



Una vez, hace muchos años atrás, me llaman para decirme que un cantante me quería conocer pero mi respuesta fue: 'este tiene olor a pata y hongos en los pies, ni en pedo voy', fue así", explicó.



Las compañeras de la rubia se sorprendieron ante las declaraciones y le pidieron que revelara el nombre de la persona a la que se refería y fue su amiga Angie Balbiani quien le preguntó si las iniciales de esa persona eran "CC" y entonces ella lo confesó.

"Es Cristian Castro... Era lo que se decía en el canal, casi vox populi", respondió.



Stefy agregó que, al parecer al hijo de Verónica Castro también le llegaban fotos de hombres desnudos, por lo que también duda de su sexualidad.



"No sé de su sexualidad ni tampoco me interesa, pero si es gay espero que salga del clóset porque le va a hacer bien a él. Si no lo es espero que trate mejor a las personas que nos rodean porque son todos seres humanos", finalizó.