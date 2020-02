¿Recalentado entre Raúl Sandoval y María Inés?

CIUDAD DE MÉXICO.- La revista TvNotas captó en exclusiva en una conocida plaza al sur de la Ciudad de México a dos ex académicos de la primera generación quienes hace 18 años tuvieron una relación durante y después del reality musical.

Se rumora que los ex integrantes de La Academia primera generación, María Inés Guerra y Raúl Sandoval se reunieron para hablar de un proyecto nuevo y no por motivos románticos, ya que planean hacer una gira juntos.

Cabe recordar que en 2017 realizaron un concierto en el Auditorio Nacional pero terminaron envueltos en escándalos y pleitos, como el caso de Myriam y Toñita, quienes se odian y han tenido varios desencuentros.

#RaúlSandoval y #MaríaInés ¡de nuevo juntos! Se podría llevar a cabo una gira de reencuentro de la Primera Generación de #LaAcademia.https://t.co/nlSsuhay53 — Revista TVNotas (@TVNotasmx) February 8, 2020

Entre las especulaciones, se habla que probablemente no participen en esta gira Toñita, Miriam y Yahir, este último ya que no ha dejado de trabajar y sería imposible coincidir con sus ex compañeros.

Otros académicos que no han confirmado si serán parte de la gira son Víctor García y Nadia.

Con información de TvNotas.