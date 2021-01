Rebel Wilson revela los motivos que la impulsaron a su increíble cambio físico

ESTADOS UNIDOS.- Rebel Wilson ha visto este 2020 como "el año de la salud" y fue tal su empeño en cuidarse que la actriz australiana logró bajar casi 30 kilos, por lo que ahora se encuentra en su peso ideal, que son 75 kilos.

Pero, ¿qué hubo detrás de esta decisión de perder peso y dedicarse por entero a su bienestar? Según contó ella misma un objetivo mayor: ser mamá.

A través de un Instagram Live, Rebel Wilson habló de ésta y otra gran motivación para estar mejor que nunca: su novio, el empresario Jacob Busch.

"Aparte de cumplir 40 años y pensar que tal vez no iba a trabajar mucho este año, sabía que tendría un poco más de tiempo, además de que también decidí congelar mis óvulos”, contó la actriz de Cats en el video. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebel Wilson (@rebelwilson) "Como todas las buenas mujeres profesionales deberían saber, si (ser mamá) es algo que te interesa, llegar a los 40 sin congelar los óvulos es un poco tarde. Es mejor hacerlo un poco antes si se puede”, comentó.

Y justo en el momento que decidió congelar sus óvulos fue cuando se dio cuenta de que tenía que hacer algo por ella misma y su salud.

"Estaba pensando en la fertilidad y tener óvulos de buena calidad, así que pensé: 'Está bien, voy a hacer esto, me voy a poner saludable'", reveló Rebel Wilson , quien justo cumplió 40 años el 2 de marzo de este año.

Aprovechando las confesiones, la comediante australiana habló por primera vez de su novio, Jacob Busch, quienes de acuerdo con la revista Us Weekly fueron captados juntos en público antes de que iniciara la pandemia por el coronavirus.

"Alguien me pregunta: '¿El chico atractivo de tu Instagram es tu novio?' Sí, sí, eso es correcto, pero es una persona muy reservada, así que no me gusta revelar demasiado en ese departamento.

“Sólo diré que salimos antes de comenzar este viaje de salud, y que lo seguimos haciendo. Esto demuestra, chicas, que no es necesario estar en cierto peso para tener novio".

¿Quién es el novio de Rebel Wilson?

Efectivamente, hay un nuevo hombre en la vida de Rebel del que ya presume sin pudor en la esfera virtual publicando mensajes como: "He conocido a un príncipe de verdad acompañada de un príncipe azul. Una noche para recordar en Mónaco".

Su novio se llama Jacob Busch y es el hijo de Peter W. Busch, uno de los descendientes del fundador de la compañía de cerveza Anheuser-Busch, aunque el joven de 29 años también ha tratado de abrirse su propio camino creando otra marca de bebida.

La prensa estadounidense no ha tardado en dar a conocer su fortuna familiar, que superaría los diez mil millones de dólares, y la suya propia, que rondaría los cien millones.

En el mundo del entretenimiento, Jacob resulta un rostro conocido por la relación que mantuvo en 2013 con una de las estrellas del reality 'Real Housewives of Beverly Hills', Adrienne Maloof, dos décadas mayor que él.

Su actual pareja, Rebel, también le lleva once años, aunque salta a la vista que eso no ha sido ningún impedimento para que surgiera el amor entre ellos.