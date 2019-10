Rebecca de Alba da voz a quienes no la tienen

La modelo mexicana Rebecca de Alba asegura, que, las buenas acciones siempre generan cambios positivos y que no importa si las personas no forman parte de una fundación o de una causa social porque con las acciones cotidianas se puede hacer un gran cambio en la sociedad.



"No tiene nada que ver con que las personas sean figuras públicas, todos podemos aportar nuestro granito de arena, invito a todos a que se sumen a una causa, hay muchísimas vertientes", comenta.



Ella agradece ser una figura pública para dar a conocer a las personas que no son escuchadas y darles la importancia que se merecen mediante la Fundación Rebecca de Alba que apoya a los pacientes con cáncer.

"Nadie sabe de la existencia de las personas que atendemos, buscan ayuda con nosotros y les damos la importancia que merecen, en este caso los pacientes con cáncer no saben a quién acudir, luego no conocen si en un hospital les cuesta o no, desconocen sus derechos y no saben dónde les atienden, nosotros los encaminamos, guiamos y seguimos el tratamiento", asegura.



La también conductora realiza una venta anual de ropa para donar el total de lo recaudado a los pacientes con cáncer, este evento lo hace acompañada de la tienda Frattina donde hay un catálogo de prendas, accesorios y joyería con descuentos el 15 y 16 de este mes.



"Todo empezó cuando decidí sacar gran parte de mi closet personal, se me juntó mucha indumentaria, antes no existía esa conciencia de reciclar y reutilizar, nadie repetía porque les daba pena y recibían críticas, entonces decidí poner a la venta mi ropa y renté un local, vendí todo y doné el dinero", explica.



De Alba al principio decidió no participar con la boutique porque, de acuerdo con ella, sólo lo hizo por una vez, pero al final cedió y decidió trabajar en conjunto y a la fecha llevan 11 ventas para apoyar a pacientes con cáncer.

Quien forma parte del elenco de la obra "Los Mandamientos de Una Mujer Chin****", considera que salió de su zona de confort para llevar a cabo la puesta en escena, pero que le gusta compartir con Susana Zabaleta y con Adela Micha.



"Compartir tu vida es algo significativo, hablo de cosas personales que no saben allá afuera y que han regido mi formación, después de 50 años ya tienes una historia que contar, hay reflexión, comedia y de todo en mi vida", expresa.



De Alba considera que es una mujer íntegra, formada y plena, pero que aún está en proceso de ser una "mujer chin****" porque si ella se sintiera así, menciona, es porque logró todo.



La activista también busca el apoyo a pacientes con cáncer en instancias públicas y gubernamentales donde presentó un programa de apoyo a personas con sarcoma y mielofibrosis pidiendo que se consideren estos tipos de cáncer en el presupuesto nacional.