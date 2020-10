Rebecca de Alba asegura que toda su vida ha vivido “en cuarentena”

La conductora y modelo Rebecca de Alba confesó que no le asusta la soledad, ya que toda su vida ha vivido como si estuviera en cuarentena, porque disfruta el estar sola, pero aclaró que no es lo mismo que estar desolada.

En una entrevista que le dio a El Heraldo, la presentadora dijo que durante el confinamiento por Covid-19, la ha pasado en compañía de sus dos perros y nadie más, pero sabe llevar la soledad sin caer en la depresión.

Creo que siempre he vivido en cuarentena, soy una mujer que sabe estar consigo misma, no me asusta la soledad. Además, no soy muy sociable, para nada, por mi trabajo me ven glamurosa, la gente piensa que siempre estoy rodeada de personas y no es así”, declaró.