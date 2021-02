Rebecca Jones enfrenta con valentía la vida después del cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de haber enfrentado un cáncer agresivo como lo es el cáncer de ovario y, además, haberlo superado, Rebeca Jones se dijo estar preparada para lo que venga, ya que dicha enfermedad le ayudó a no tener miedo, publicó la revista Quién.

En una entrevista que la actriz de 63 años de edad, le otorgó al mencionado medio, comentó que el encierro por la pandemia no le ha causado ningún temor, ya que aparte de que superó el cáncer, ya se impuso a la soledad y aprende a disfrutar de ella.

Estar solos es una oportunidad que ahora nos ha dado la vida ante este desastre, hay que intentar tomar lo mejor, y una de las cosas que es muy positiva es que yo creo que la gente que sobrevive mentalmente a esto tiene mucho que ver con la introspección y de conocernos, de no tener miedo a estar solos, a conocernos, estamos acostumbrados a estar en compañía y a veces, se puede sentir una soledad terrible aún estando casada o rodeada de personas”, dijo.

La intérprete resaltó que lo que sí extraña es el estar en contacto con su hijo, ya que no viven juntos, pero sí se veían seguido y por el aislamiento social, las visitas han mermado, pero aún así hay que aprovechar todos los medios para estar en contacto con los seres queridos.

Jones comentó que en un futuro no muy lejano le gustaría platicar su historia por medio de una plataforma digital, como YouTube y abrir su propio canal, en donde pueda dar consejos a las personas que han sido diagnosticadas con cáncer y platicarles qué es lo que a ella le funcionó y cómo no se dejó vencer ante la adversidad.

“Evidentemente son temas muy delicados, yo no soy una experta y debería buscar algún especialista que me asesore y me acompañe, pero sí tengo muchas ganas de compartir con las personas lo que he leído, aprendido y que a mí me funcionó para sobrellevar esto, porque el día que tengamos más información de esa palabra maldita (cáncer), es que vamos a poder enfrentarla, sin tanto temor”, externó.

La actriz de “¿Te Acuerdas de Mí?” resaltó que la valentía con la que enfrenta los problemas se lo debe a la herencia de sus padres, quienes tenían un carácter similar a ella y eso ha servido para no desanimarse y seguir disfrutando de lo que te ofrece la vida.