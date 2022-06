Rebecca Jones desmiente tener cáncer nuevamente

Ciudad de México.- La actriz Rebecca Jones habló sobre los rumores donde afirman que estaría en una batalla nuevamente con el cáncer, después de que lo venciera hace unos años.

En el programa Hoy, la artista de 65 años abordó los cuestionamientos sobre su estado de salud.

Esta mañana me desperté con esta falsísima noticia que está circulando en esta revista que básicamente es lo que le gusta hacer, le gusta calumniar, le gusta levantar falsos, le gusta decir mentiras y es absolutamente falsa la nota... Me parece que dice que estoy invadida de cáncer o algo así, yo leí toda la nota completa, hay muchísimas cosas erróneas, empezando porque yo siento que la agarraron como desde el principio, de cuando me dio la enfermedad hace 5 años y son datos completamente falsos”

Imposible probabilidad

Asimismo, Rebecca dejó en claro que no puede volver a padecer la enfermedad que señala la publicación de circulación nacional. “Dice que me dio otra vez en el ovario, cosa que están mal, porque mira ovarios si tengo muchos, pero ya no están, o sea, a mi desde el principio me los quitaron, entonces ese tipo de datos, por ejemplo, están perfectamente mal, es una nota con muy mala leche”.

Sobre los motivos que pudieron originar la noticia, Jones señaló: “yo siento que el otro día que hice una entrevista de prensa, yo creo que el reportero de esta revista me entrevistó al respecto y le dije no, no vengo a hablar de eso hoy, vengo a hablar de una obra de teatro que voy a hacer, y se molestó, y yo siento que por eso sacaron la nota, y no solamente es la nota, es una portada, lo cual es muy dañino, no para mí, yo estoy bien, pero qué mala información para el público, porque eso es lo que más coraje me da, hay mucha gente padeciendo esto a niveles muy serios, y que vean notas así que son mentiras absolutas, me tiene muy triste”.

Al respecto de si procederá legalmente contra la revista, Rebecca comentó: “Más allá de una demanda o de lo que uno pueda hacer contra una nota falsa […] Sí, tal vez, pero sobre todo me interesa mucho que el público sepa que no es cierto, y que es lamentable como la revista lucra con eso, en lugar de lucrar con cosas que son verdad”.

Finalmente, la actriz confesó estar muy contenta porque formará parte del nuevo proyecto televisivo del productor José Alberto “El Güero” Castro, destacando que si estuviera enferma le sería imposible poder cumplir con este trabajo y el compromiso de la obra ‘Busco al hombre de mi vida… marido ya tuve’.