Rebecca Jones busca llegar al público juvenil a través de Netflix

La actriz mexicana Rebecca Jones pretende conquistar al público juvenil a través de su incursión en plataformas de streaming y de la comedia en televisión, con su participación en la serie La casa de las Flores, en su tercera temporada.

"'La casa de las Flores 3', me brinda la oportunidad de entrarle con todo a la comedia, qué cómo lo maneja Manolo Caro, es como yo creo que es, un asunto muy serio no te puedes hacer la chistosita", comentó en entrevista.

Con esta participación, la actriz quien es reconocida en las telenovelas mexicanas, busca conquistar al público joven, que no sabe quién es ella, además de demostrar que sabe hacer otros géneros y no sólo el melodrama.

"Estoy súper contenta no sólo por el éxito de la serie, Manolo Caro nos avisó, que ahorita somos la serie número uno, sino también por trabajar con Netflix y Manolo, pero, lo que me llena de gusto y emoción es que las nuevas generaciones me van a conocer", asegura.

"Los chavos ya no ven la television y mucho menos las telenovelas que he hecho últimamente, quizá me vean en alguna repetición, pero eso es muy raro. Ellos ven las plataformas y para mí es una oportunidad divina de que los hijos y los nietos de aquellos que me ha seguido toda la vida, me conozcan y que conozcan a una Rebeca haciendo comedia, algo completamente diferente a los melodramas televisivos, eso es lo mejor", apuntó la actriz.

En la serie que recientemente estrenó su tercera entrega, Jones le da vida a "Victoria Aguirre", la abuela de la familia "De la Mora" y asegura que para hacer comedia todo se debe realizar con absoluta seriedad.

"El público ha conocido a la familia De la Mora en el tiempo actual y la historia en esta temporada se echa 20 años atrás, para conocer a todos los personajes cuando eran más jóvenes, entonces mi personaje es el que hace Isela Vega, que es la abuela en el tiempo presente, yo lo soy pero en el tiempo pasado, ha sido súper padre", comentó.

"Hacer comedia es lo más más serio, lo tienes que hacer desde ese lugar y no pasarte de la raya porque se pierde todo. La verdad es que he hecho mucha comedia en teatro y la gente que ve televisión no puede creer que la villana o sufrida de la televisión pueda hacerte reír, pero sí y bien", concluyó.