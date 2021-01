Reaparecen Michelle Renaud y Danilo Carrera juntos para hablar de su rompimiento

Ciudad de México.- Michelle Renaud y Danilo Carrera, contrario a otras parejas del medio artístico, reaparecieron juntos para hablar públicamente de su rompimiento amoroso.

A pesar de la triste noticia, los actores se mostraron con buen semblante para asegurar que el final de su noviazgo no intervendrá en las grabaciones de la telenovela ‘Quererlo todo’.

“Muy tranquila, yo sigo muy contenta porque este proyecto sigue, porque la verdad siempre lo he dicho, es el mejor compañero que he tenido, y lo seguiré disfrutando todos los días”, manifestó Michelle en la entrevista concedida al programa Hoy.

Por su parte, Danilo comentó: “Yo igual lo disfruto, sigo aprendiendo, estoy compartiendo con ella, así que…”; momento en que Michelle agregó: “soy increíble”.

Sin hablar de los rumores que aseguraban que su truene se debe a que Danilo inició un romance con Scarlet Gruber, compañera de elenco de ambos, el ecuatoriano puntualizó:

“En verdad si te digo que si nos lleváramos mal o si hubiera un problema grave entre nosotros sí tendríamos que ser muy profesionales. Creo que hay mucho cariño y pues lo estoy disfrutando mucho y sigo aprendiendo”.

A su vez Michelle comentó: “Siempre estoy dispuesta a entregar todo como actriz, la verdad sí sé separar perfectamente bien, y aunque no tuviera que separar, o sea, yo cuando me encuentro en los pasillos a Danilo me cae bien, no es como que termines con alguien y ‘no lo quiero volver a ver’, no, tenemos muchas aventuras juntos, muy padres, que nos hace que nos dé gusto vernos”.

Acto seguido, la mexicana subrayó que para ella no es nada complicado tener contacto con sus ex parejas. “La vida solo se vive una vez, hay que vivir con amor, y esa idea que tienen que los ex novios no pueden ser amigos para mi es súper errónea, para mi mis ex novios [...] son personas que me conocen, que quiero, que adoro y que valoro y Danilo lo amo con todo mi corazón y él lo sabe”. Instante en que Carrera interrumpió para decir: “yo también te amo”.

Finalmente, Renaud declaró: “y vamos a seguir siendo amigos, ahorita somos compañeros, pero vamos a toparnos en esta carrera toda la vida y no tengo más que agradecimiento para él”.

Video: