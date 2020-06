¡Reaparece Rafael Amaya! Tras su repentina salida de "El Señor de los Cielos"

Rafael Amaya ha sorprendido a propios y extraños con su inesperada reaparición pública luego de varios meses en los que no se tuviera noticias de su paradero tras su abrupta salida de la serie “El Señor de los Cielos”.

El actor mexicano dio mucho de qué hablar con su misteriosa desaparición del exitoso proyecto que protagonizaba en la Cadena Telemundo, pues incluso se especuló que su ausencia de los reflectores se debía a un excesivo consumo de drogas.

Sin embargo, el actor ha dejado atrás todos estos rumores y ahora se dejó ver en público durante la celebración de la Primera Comunión de la hija del cantante Roberto Tapia, donde además fungió como padrino de la menor.

En las imágenes dadas a conocer por el intérprete, se puede mirar a Rafael dándole la bendición a la pequeña en la ceremonia religiosa, además de posar sonriente junto a los padres de la niña en una lujosa recepción que se realizó en Culiacán, Sinaloa.

Cabe recordar que Rafael Amaya dijo adiós a su icónico personaje de Aurelio Casillas en abril de 2019, luego de una breve aparición dentro de los primeros episodios de la séptima temporada de la serie, momento en que también se alejó de la escena pública, incluidas las redes sociales.

Asimismo, durante el momento más álgido de los rumores sobre su posible consumo de drogas, Rafa rompió el silencio y esclareció que no tenía un problema de adicciones, sino que había ingresado al hospital a consecuencia de estrés y cansancio.

No, (no hubo drogas), hubo mucho cansancio, mucho estrés. Tenía muchos problemas personales en mi vida. Fue como una reacción en cadena y mi cuerpo ya no aguantó y tuve que ir al hospital”, explicó en aquella ocasión en entrevista para el programa ‘Al Rojo Vivo’.