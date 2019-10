Reality revelará si la gente se enamora "Por amor o por dinero"

¿La diferencia de edad y de condición económica influye para que una pareja tenga éxito? Con esa pregunta esta noche llega a Lifetime el estreno del programa "¿Por amor o por dinero?"



El show presenta a seis parejas de todo tipo: en donde uno es millonario y el otro no tanto, uno está en sus veintes y el otro en la tercera edad, etc. Con todo y sus diferencias, el reality seguirá a los enamorados a través de los obstáculos que los llevarán, o no, a tener un final feliz.



Los primeros dos capítulos se estrenan este martes 22 de octubre a las 21:10 horas. En el primero, "No se puede comprar el amor", el público conocerá a Brianna, quien con 21 años mantiene una relación con Bill, de 61; Katie que confiesa que sale con el mejor amigo de su hija; y Drew quien busca descifrar por qué su pareja, Gentille, no le presenta a sus amigos.



El segundo episodio, "Millones de problemas", seguirá el desarrollo de estas historias. "¿Por amor o por dinero?" buscará saber si la historia de la Cenicienta realmente tiene un final feliz en la vida real.