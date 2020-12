Reacciona Lupita D'Alessio a las agresiones que recibió su hijo César

MÉXICO.- La emblemática mexicana Lupita D'Alessio reaccionó a ante la brutal golpiza que sufrió su hijo menor, César D'Alessio, hace dos noches después de terminar un evento en la casa Arturo Montiel.

La artista utilizó la red social instagram para expresarse al respecto, puso pausa a la promoción del concierto que anuncia a través de su cuenta, el que se celebrará el 6 de marzo vía streaming.

Las publicaciones en el muro de la cantante se han considerado como su mensaje eminente, por lo que ha sido interpretado como su respuesta ante lo ocurrido.

La "Leona dormida" compartió un par de imágenes con sus más de 241 mil seguidores. En ellas se puede leer un par de frases que al parecer forman parte de un pasaje bíblico.

En la primera de las publicaciones se puede leer: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28”, refirió la intérprete de “Mudanzas”, “Acaríciame” y “Mentiras”.

En la segunda publicación D'Alessio comparte una imagen con la leyenda, "Puse en el Señor toda mi esperanza; él se inclinó hacía mi y escuchó mi clamor. Salmos 40:1", haciendo saber qué esperan pacientes con la fe que todo se resuelva satisfactoriamente.

A decir por César D'Alessio, no puede pronunciar más declaraciones para no entorpecer el proceso de investigación jurídico, por su parte Lupita, no ha emitido comentarios en torno a las fuertes agresiones de las que fue víctima su hijo.

Desde la madrugada de este miércoles el también conocido como “Cesarín” denunció a través de redes sociales que fue víctima de fuertes agresiones, presuntamente provenientes del hijo del exgobernador priista Arturo Montiel.

Por otra parte, Renata Escorcia, la novia de César D’Alessio, declaró ante las autoridades que todo se derivó porque tres hombres, a los que no conoce, la golpearon y encerraron en un auto, donde intentaron tocarla inapropiadamente.

César conoció a Renata, quien tiene 24 años, en un grupo donde él canta, la joven era la corista y su relación habría comenzado poco tiempo después de que él dio por terminada la que tenía con Fabiane, la mamá de su hijo. Se expresa que la disolución de la pareja tuvo que ver con que después de cinco años la relación se estaba volviendo monótona.