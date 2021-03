Reacciona José Alberto Castro a violencia que sufrió su hija Sofía Castro

Ciudad de México.- José Alberto Castro respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre cómo reaccionó al enterarse de la violencia de pareja que sufrió su hija Sofía Castro con una de sus ex parejas.

“Fue algo que fuimos viviendo y conociendo con ella y descubriendo con ella. La mejor forma que pudimos hacer fue, tanto su mamá como yo, es estar al lado de ella, apoyarlas, no dejarlas, estar con ellas y ser un soporte para ellas. Desgraciadamente yo creo que los hijos de uno nunca puedes tenerlos siempre al cien por ciento pegados a ti, van a tener que... siempre tienen que despegarse de uno, llevarse su vida, se van a enfrentar con diferentes circunstancias”, dijo al respecto el productor.

Como se recordará, Sofía confesó hace unas semanas que había vivido una relación tóxica donde su ex novio fue muy agresivo con ella y en la que hubo momentos de violencia. Ante la pregunta de cómo apoyo a la actriz, Castro dijo:

“Es tratar de asistir a tus hijos ante la adversidad. No les puedes quitar muchas veces la posibilidad de que tengan una mala experiencia porque es parte del aprendizaje de la vida, desgraciadamente son las circunstancias con que todos nos tenemos que enfrentar y es parte con lo que vamos aprendiendo”.

Y aceptó que, aunque no es algo que le guste, es parte de la vida que sus hijas tendrán que pasar.

“Hoy está muy de moda esta parte de bullying y de esta generación de cristal y de todo este tipo de cosas. Son la parte de la que muchos de nosotros crecimos y que creo que van a seguir pasando y lo único que siempre hay que estar haciendo como papá y como mamá es estar al pendiente y poder asistirlos al momento que piden de uno”.

Finalmente, sobre la posibilidad de formalizar la relación de Sofía con su actual pareja, el empresario Pablo Bernot, y de los planes de boda para este 2021, el hermano menor de Verónica Castro, afirmó:

“Pues mira no me han avisado, yo la veo a ella muy contenta, siempre he dicho que mientras estén contentas yo las tengo que apoyar. Si deciden casarse eso es algo que es responsabilidad de ellos, yo en ese sentido no puedo opinar, yo lo único que puedo hacer es acompañarla en sus decisiones”.