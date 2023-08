Rauw Alejandro sí le fue infiel a Rosalía afirma española

Después de tres años de emotiva relación y tras anunciarse su compromiso, Rauw Alejandro y Rosalía conmocionaron al mundo al anunciar su separación definitiva.

Debido a que ninguno explicó los motivos por lo que tomaron esta decisión, posteriormente salieron a la luz los primeros rumores que apuntaban a la infidelidad del puertorriqueño.

Entre las mujeres con las que Rauw habría engañado a la intérprete de “Motomami” destacan los nombres de la modelo Valeria Duque y la actriz Ester Expósito; sin embargo, en las últimas horas otra dama estaría involucrada en los presuntos engaños del cantante urbano.

Te puede interesar: Fanáticos se encuentran con Lana del Rey paseando por la CDMX

Amor Romeira, una exconcursante del programa ‘Gran Hermano’ reveló en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco que Rauw le habría sido infiel a Rosalía con otra chica, a pesar de que el cantante negó estas acusaciones en una emotiva canción dedicada a Rosalía: “Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel”, dice uno de los versos.

La persona que ha tenido algo con Rauw Alejandro es una chica de realities de esta casa, es también influencer y es una persona a la que siempre se le ha vinculado con el tema de los cantantes (...) Yo he visto esos mensajes y he flipado, si yo fuera Rosalía y veo esos mensajes a mí me sentaría mal, aunque ella no me lo quiso confirmar yo creo que entre ellos ha habido algo, porque esta amiga mía ha quedado con muchos artistas internacionales que visitan nuestro país”, confesó Romeira.