Raúl de Molina culpa a Irina Baeva tras abandono de Gabriel Soto

ESTADOS UNIDOS.- Este miércoles Gabriel Soto saldría en el programa de ‘‘El Gordo y La Flaca’’ cuando decidió marcharse del estudio debido a los comentarios que escuchó de los conductores, los cuales lo hicieron molestar.

El actor explicó que se encontraba en camerino cuando prendió el monitor y escuchó comentarios hostiles de los presentadores sobre su persona, por lo que decidió no dar la entrevista.

Por su parte, Raúl de Molina y Lili Estefan dieron su versión del los hechos en el programa, en donde afirma que fue Irina Baeva quien lo convenció para irse.

‘‘Gabriel Soto estaba aquí para venir a El gordo y la flaca, estaba con su novia que estaba aquí afuera, y aparentemente no le gustaron algunos de los comentarios. Gabriel por lo que yo hablé con él aquí afuera, y Lili también habló con él, quería quedarse, ella estaba un poco como que no quería que se quedara Gabriel, aunque ella no era la que venía a la entrevista y le dijo que se fuera. Todavía están afuera viendo si deciden entrar al programa o no porque parece que a ella no le gusta mucho cuando hemos hablado de la relación que ella tiene con Gabriel mientas estaba casado’’, señaló Raúl.

.@gabrielsotoMEX se va de nuestro show antes de salir en vivo: @rauldemolina cree que fue porque @irinabaeva1 no quería. ����♀️ https://t.co/jZwcPOT3Nn pic.twitter.com/RNs9XZt1rW — El Gordo y La Flaca (@ElGordoyLaFlaca) July 31, 2019

Lili afirmó que ella también había hablado con él, además le deseó el mejor de los éxitos en su actual proyecto.

‘‘Él tiene que entender que muchas personas no estaban felices de la manera que se anunció esta relación después de seis meses que se estaba diciendo que no estaban juntos, pero de ahí a irse por cualquier cosa que se diga aquí… La verdad que me hubiese gustado entrevistar a Gabriel y hablar con él, no solamente sobre la obra pero sobre la relación que está teniendo en este momento porque ha sido muy público y de la manera que ha pasado yo creo que todo el mundo quisiera saber, no solamente la obra como dije, pero muchas otras cosas más. Aquí somos incapaz de hacerle algo mal’’.

Los hechos ocurrieron este miércoles en donde el actor había sido invitado para hablar sobre su actual puesta en escena ‘‘Cleopatra metió la pata’’ pero la entrevista quedó en el olvido tras su partida.

