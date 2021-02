¿Raúl Araiza sí se va de "Hoy"? Aquí está la respuesta

CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl Araiza quiere retomar su carrera actoral, por lo que acaba de hacer casting para la nueva producción de José Alberto “El Güero” Castro.

Por este motivo, Alex Kaffie reveló la semana pasada que el famoso, de ser elegido, tendría que dejar la conducción de “Hoy”, para poder cumplir la agenda de filmaciones del nuevo melodrama de Las Estrellas.

Sin embargo, los ejecutivos de Televisa no estarían dispuestos a soltarlo del programa matutino, por lo que se confirmó que Raúl Araiza continuará como conductor.

El periodista Joel O’Farril se contactó con la producción a cargo de Andrea Rodríguez, hermana de Magda Rodríguez, y aunque resultó ser cierto que el llamado “Negro Araiza” sí audicionó para la telenovela, no saldrá de “Hoy”. De ser elegido para el elenco de esta historia, deberá cumplir con la agenda de ambas producciones.

“Platicando con la producción del programa HOY por WhatsApp que me estaban confirmando lo que Flor comentaba respecto al rumbo del Negro Araiza en el matutino, tal cual lo dijo Flor, así es, efectivamente el Negro fue a hacer un casting para la telenovela del Güero Castro y en caso de ser elegido estarían compartiendo las producciones”, detalló Joel.

La forma en que “El Negro” podría con este ritmo laboral es grabar “Hoy” por las mañanas y al terminar, estaría disponible para las filmaciones de la telenovela de “El Güero” Castro.

“A partir de las 12:30 el Negro ya estaría disponible para hacer telenovela. Es un hecho que el Negro continuará en el matutino HOY. Seguramente habrá días en los que aparezca menos, a lo mejor algunos en los que no aparezca, pero no va a dejar HOY, no se retira del matutino”, comentó.

La última telenovela en la que participó fue “Alma de Ángel” en 2019. Ese mismo año, también participó en última serie “Silvia Pinal: Frente a ti”.

