Raúl Araiza revela que la convivencia en medio de la pandemia ayudó a reforzar su relación sentimental

Casi seis meses de noviazgo van a cumplir el conductor Raúl Araiza y la psicóloga María Amelia Aguilar y en medio de la pandemia han podido fortalecer aún más su relación.

En una entrevista Araiza comentó que la pandemia los hizo vivir juntos. “Era la única persona que veía y ella me veía a mí. Independientemente de estar encerrados, era estar nosotros dos”.

Reveló que en este tiempo les ayudó mucho porque ahorita fue verse de otra forma “no hay celos, control, ser posesivos. Ese es el chiste de estar en el mismo plano los dos”.

Asimismo, Araiza reconoció que el respeto ha sido fundamental para mantener una excelente relación entre sus hijas Camila y Roberta, de 23 y 21 años.

También con su ex esposa Fernanda Rodríguez, con quien mantuvo un matrimonio de 24 años, además de que sigue siendo mánager del actor.

“Con mis hijas yo fui platicando qué tan felices querían ver a su papá y a su mamá. ‘Tiempo a todo’. No estar exhibiendo lo que no es, no subir lo que no debes subir (a redes) y pensar en quién puedes afectar”.

Con información de La Opinión.