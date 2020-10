Raúl Araiza habla sobre la relación con su exesposa

CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl Araiza después de un año de divorcio confesó como ha mantenido su relación con Fernanda Rodríguez después de haber decidido separarse y cada quien rehacer su vida.

Fue por medio de una transmisión en vivo con Mar Saura en donde el conductor del Programa Hoy decidió abrir su corazón y hablar un poco más a fondo de su vida personal, que a pesar de que ha tenido cosas buenas y malas, le encantaría hacer un monólogo de las distintas anécdotas que le han sucedido.

Además Araiza agregó que a pesar de la separación que pasó con Fernanda se ha mantenido un gran cariño y siguen mantiendo una buela relación debido a que ella sigue siendo su mánager y socia en su trabajo.

Me separé hace un año y medio, me aventé 24 años, tengo dos hijas una de 23 y otra de 22, la familia sigue, de formas distintas, incluso mi ex mujer es mi mánager y socia, nos llevamos muy bien", expresó el conductor.