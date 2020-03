Raúl Araiza da su versión sobre su escándalo en aeropuerto

Tras darse a conocer que Raúl Araiza había protagonizado un zafarrancho en el aeropuerto por presunto estado de ebriedad, es el propio conductor quien ha salido a dar su versión al respecto.

Desmintiendo la información que circuló en diferentes medios de comunicación, el conductor del programa Hoy reveló el verdadero motivo de su encontronazo en el aeropuerto de Oaxaca.

“Yo me enojé, pero en ningún momento estaba en estado inconveniente, o sea eso fue todo, además yo soy el ser de más paz, pero ellos no me estaban permitiendo subir, más por sobrecupo, que por otra cosa”.

Acto seguido, el también actor restó importancia a la noticia de su presunto estado de ebriedad y agregó: “Pero que pongan lo que quieran, ahora si que a eso estamos sujetos”.

Sin dar más detalles del problema que sostuvo hace algunos días antes de su viaje a la ciudad de México, Raúl intenta olvidar este mal entendido que se dio a conocer a través de las redes sociales.