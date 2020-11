Raúl Araiza asegura que ha sentido la presencia de Magda Rodríguez en el estudio

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el fallecimiento de Magda Rodríguez, el pasado domingo, 1 de noviembre, los conductores continúan algo nostálgicos por la pérdida tan repentina, el shock ha sido tan fuerte que incluso hay quienes aseguran que sienten la presencia de la productora en el foro.

Se trató de Raúl Araiza, quien, detrás de escena, que fue compartida unos minutos más tarde en el programa, confesó a Arturo Carmona que había sentido la presencia de Magda en el set.

El conductor contó que tanto él como Magda siempre eran los primeros en llegar al foro, momento que aprovechaban para platicar un poco, sin embargo, en esta ocasión estuvo solo, aunque aseguró que sintió a la productora con él.

“Estaba ahí sentado porque ya la verdad soy el primero en llegar y entonces llegó muy arreglado y aquí era donde siempre platicaba con la jefa chismeamos, aquí le pegábamos a todos y no había filtros entonces me senté y no había nadie y de repente sentí como que observan y volteé y vi un cuadro de la jefa y otro y otro y le prometí que iba a ser bien el programa”, contó Raúl.

Cabe señalar que el programa de homenaje a Magda, en ‘Hoy’, rompió el récord de audiencia.