Raúl Araiza aclara presunto romance con Anette Cuburu

Ciudad de México.- Raúl Araiza se expresó sobre la polémica que involucra a Andrea Legarreta, Anette Cuburu, y Carmen Armendáriz, más porque su nombre ha figurado en dicha situación.

Después de que Cuburu acusara a Legarreta y Armendáriz de inventar historias sobre ella desde hace años, en donde señala a Anette de tener una relación extramarital con Araiza, ahora fue el conductor quien dio su punto de vista.

Andrea es mi hermana y estoy con ella hace 16 años, y también en el equipo que estuve con Anette me llevé increíble, y tuvimos un equipo muy exitoso por la productora a la que yo le debo la oportunidad de estar conduciendo que es Carmen Armendáriz”

Mencionó Raúl.

Agradece oportunidad

Conjuntamente, Araiza agradeció a Carmen por la oportunidad de conducir en el exitoso programa de televisión de Televisa. “Para mí es la gran jefa de los ‘morning shows’, de ahí partió la escuela”, aseguró el presentador mexicano.

De la misma manera, el también actor manifestó que no debe dársele gran importancia a un asunto que surgió hace mucho tiempo.

“Quitando eso, no hay nada qué platicar, o sea, no nada hay raro ni nada, ya es muy viejo todo, de entrada, yo dije ‘¿de qué hablan?... A Anette la quiero mucho, es una ‘tipaza’ y es una dama, y luego mi hermana que es Andrea, pues es intachable en todo”, recalcó.

Se especuló romance

Debido a que a finales del 2019, tras el divorcio de Raúl se especuló sobre un romance con Cuburu, un reportero le preguntó directamente al conductor de Hoy si alguna vez sostuvo alguna relación sentimental con ella, a lo que Araiza contestó: “No, no, no... ella siempre ha sido una mujer muy guapa, una mujer con clase, una mujer entera, y obviamente no ha habido nada”.

Por último, el artista de 59 años afirmó que la relación entre todo el equipo había sido de mucha armonía, además de que negó el hecho de que Legarreta le truene los dedos a alguien.

“Yo cuando entré aquí, la que me tendió la mano y me enseñó parte de la conducción fue Andrea, y aquellos rumores de que tuvo problemas con Ernesto, nunca, yo nunca vi un problema entre ellos (...) Yo me he peleado con Andrea en un juego y son roces que pueden darse, es normal”, dijo al respecto.