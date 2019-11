Rating de "La Academia" no le preocupa a Alexander Acha

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Alexander Acha se estrenó este domingo como uno de los jueces de "La Academia", junto a Danna Paola, Remmy Valenzuela, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito. El programa es la competencia directa de "La Voz Kids", que se transmite actualmente por Televisa, sin embargo, Acha no está preocupado por números o comparaciones.



Yo no pienso en las comparaciones y francamente no me importa, no me da nada ni me quita nada, son cuestiones de las televisoras, yo estoy feliz de formar parte de este programa que le gusta tanto al pueblo porque es un programa de donde han salido artistas que han trascendido.