Raquel Bigorra recuerda con lágrimas conflicto con Daniel Bisogno

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras estar involucrada en una polémica sobre una supuesta deslealtad contra el conductor Daniel Bisognio y luego de asegurar no haber pasado un buen momento, Raquel Bigorra lloró al recordar el conflicto.

Bigorra participó en una dinámica en el programa Más Noche que consistía en decir lo primero que llegara su mente al ver ciertas imágenes, por lo que no pudo evitar llorar al recordar su conflicto con Bisognio.

La conductora dijo que tras la polémica trata de guardas las mejores cosas que vivió junto a Bisognio luego de ser cuestionada sobre qué sentía al ver una fotografía del conductor de espectáculos.

“Trato de guardar en mi corazón el recuerdo de las mejores cosas que vivimos juntos; con eso me voy a quedar. De lo malo aprender y estoy en proceso de aprendizaje, a lo mejor me va a tomar otro año y medio de terapia o de sketches”, dijo.

La cubana habló sobre el cariño y respeto que tiene hacia Jorge Muñíz, donde señaló que cuando este tuvo la oportunidad de hablar mal de ella “demostró que es un caballero”.

“Me ha hecho uno de los regalos más lindos que alguien me ha hecho últimamente (…) Además de que es un caballero y me quiere muchísimo yo creo que hoy por hoy lo respeto muchísimo más como estrella, porque nos demuestra a todos los de la comunidad artística que no necesitas hacer un escándalo ni hablar de nadie para hacer una carrera ni para llenar lugares. El señor Jorge Muñíz se mostró como un caballero y además me demostró su lealtad, su cariño y su amor”.

Hace unos meses, el conductor de Ventaneando dijo sentirse traicionado tras enterarse que Raquel Bigorra habría vendido la noticia sobre su divorcio con Cristina Riva Palacio.

Con información de Milenio