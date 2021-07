Raquel Bigorra le responde a Niurka tras llamarla “traicionera, mentirosa y desgraciada”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Niurka Marcos le dijera hasta de lo que se iba a morir en una entrevista para los medios, Raquel Bigorra respondió a los insultos de su paisana, asegurando que no se ofende porque la forma de ser de Niurka es parte de su éxito.

En días pasados, Niurka aseguró que no hablará de Raquel Bigorra porque es una traicionera, mentirosa, desgraciada e ingrata, y no vale la pena.

Yo doy mi opinión, que es muy importante, muy valiosa, a quien vale la pena. A la persona traicionera, mentirosa, desgraciada, persona ingrata… mi vida está llena de personas ingratas, mi amor. Estuvo o ha estado, ahora no porque gracias a mis santitos, a mi diosito me quitan de al lado mío toda la porquería. De ella no quiero saber nada”, expresó.

¿QUÉ DIJO RAQUEL BIGORRA?

Por su parte, Raquel Bigorra declaró en “De Primera Mano” que no le molesta que Niurka despotrique en su contra, ya que la conoce y es su forma de ser y llevar su carrera.

“Yo no me ofendo porque es parte del léxico y es parte de su forma de pensar. No sé qué habrá dicho, pero bueno, a cada rato yo veo que dice cosas, no sólo de mí sino de otras personas, pero yo no me lo puedo tomar nada a pecho porque pues es Niurka, es parte de… yo creo, ¿no?”, externó.

La conductora de televisión destacó que sí se conocen y nunca ha tenido ningún problema con ella, pero aceptó que cuando se embarazó, Niurka alguna vez hizo unos comentarios en su contra y desde entonces, la bailarina la ha atacado, pero comprende que es parte de la promoción.

Destacó que después de que estuvo a punto de morir en un accidente aéreo el pasado fin de semana, comprendió que podría irse de este mundo tranquila porque no tenía problemas con nadie ni ha sido una mala persona, a pesar de que digan cosas en su contra y lo único que le importa es lo que digan las personas que la quieren.



Comentarios a partir del minuto 03:20