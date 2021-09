Raquel Bigorra confiesa si trabajaría con Aylín Mujica, la ex de su marido, en "Suelta la Sopa"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los rumores de que Raquel Bigorra sería la nueva conductora de “Suelta la Sopa”, la cubana habló al respecto con el reportero Gabriel Cuevas y aclaró si entrará o no al programa de espectáculos y si estaría dispuesta a trabajar con la exmujer de su marido.

Fue en el programa de YouTube, “Fórmula Dominical con Flor Rubio”, donde la presentadora de televisión reveló si es cierto que trabajará en el programa que se realiza en Miami, Florida, y entraría a Telemundo, como se había dicho.

No, no, no, no. Programa de espectáculo, no. He estado muy activa en los programas de espectáculos, sin quererlo. Toda la vida me tocado hablar de espectáculos en los programas de entretenimiento, mas no es mi especialidad. Siempre en los programas hay un periodista, hay un especialista, que es lo correcto que lleve la sección, y en mi caso, como conductora, me toca meter la cuchara y comentar”, dijo.