Ramiro Fumazzoni mete las manos al fuego por Lorenzo Lazo, tras ser acusado de discriminación

Ramiro Fumazzoni, amigo cercano a Lorenzo Lazo y a Edith González, con quien participó en una telenovela, habla al respecto de la demanda que atraviesa Lazo, por supuestamente discriminar a una mujer.

Lorenzo es una caballero, es un señor, entonces yo creo que no hay mucho que hablar al respecto, esa controversia de que una persona dijo eso y ¿quién lo dijo? ¿Está grabado, lo vieron?”, comentó.

El actor cree que la joven afectada, Daniela Baica, solo quiere fama o dinero y por eso interpuso la demanda, para lucrar y manchar la memoria de la fallecida Edith González.

Sobre el mismo tema, Fumazzoni afirma que él mismo ha sido víctima de extorsiones y platicó cómo evita estos problemas.

“Tengo fácil 50 escritos entre Factbook e instagram que dicen ‘que tu me pediste dinero’… me hackearon una vez cuando estuve en Puerto Rico una semana… hay muchos Fumazzoni, pero no soy yo”, agregó.