Rafael Rojas revela que sufrió acoso sexual durante su carrera

Rafael Rojas, quien fuera una de los actores más reconocidos en México durante la década de los noventa, reveló el acoso sexual que sufrió durante su carrera artística, además de responder a quienes lo critican por su aspecto físico.

“Me han llegado novelas y mejor ni digo el nombre de los productores… dije no muchas gracias, una estaba al aire, la vi, y dije no, no, no, justo de lo que salí corriendo”, contó en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Posteriormente, el histrión recordó una de las experiencias más duras que le tocó vivir al inicio de su carrera en México. “Recién llegado sí hubo uno que no creía en mi currículum que yo traía de Costa Rica... y me dice: ‘pero con este currículum seguramente alguna vez te tuviste que acostar’, y digo: ‘no, en mi país no se manejan así las cosas’, me dice: ‘pues aquí sí, la mitad de la carrera de un actor se hace en la cama y la otra mitad en escena’, y le dije: ‘yo venía simplemente a hablar con usted para ver si me interesaba, pero si es así no me interesa, muchas gracias’”.

Y aunque no descarta regresar al medio del espectáculo si es que le ofrecen un buen proyecto, Rafael aseguró que las críticas sobre su peso no le preocupan en absoluto.

“Yo estoy muy a gusto, yo no tengo porqué preocuparme de (eso) ahora, ve las tranquilidades que tengo ahora, o sea no me tengo que estar preocupando de que dicen, no dicen, de esto, lo otro, no, no, estoy muy tranquilo”, concluyó.