Rafael Amaya no descarta volver a grabar 'El señor de los cielos'

Ciudad de México.- Rafael Amaya está enfocado en regresar al medio artístico tras su abrupta desaparición en 2019.

El actor reapareció y brindó una entrevista a la revista People en Español, donde habló de los excesos que vivió en el pasado.

Te puede interesar: Rafael Amaya regresa a la TV con un regalo para los fans de Aurelio Casillas

Cabe recordar que Amaya cumplió un programa de rehabilitación en la clínica Baja del Sol, propiedad del ex pugilista Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa.

Durante la entrevista, el protagonista de “El Señor de los Cielos” confesó: “He cambiado muchas cosas, vamos envejeciendo día a día y vas cambiando tu forma de pensar, de ver las cosas. Es el día a día, el solo por hoy. Siempre hay demonios y ángeles, pero tú decides. Y del pasado… ya pasó. No tengo poder sobre eso. Del futuro, no tengo poder sobre eso… solo del presente”.

Te puede interesar: Rafael Amaya retoma su carrera con 'Malverde: el santo patrón'

Rafael Amaya reconoce los excesos del pasado

Reconociendo los excesos del pasado, Amaya manifestó sentirse afortunado por tener una nueva oportunidad para mejorar su vida. “Antes no me podía divertir sin alcohol [y otros excesos], sin la fiesta. Hay gente incluso que he vuelto a ver, y sin beber alcohol ya no tenemos nada de qué hablar. Digo: 'Gracias, ¡gracias Dios mío!, por darme esta oportunidad de volver a ver a esta persona y darme cuenta. [En cambio, hay] gente que ni siquiera había cruzado palabra con ellos y ahora estamos platica y platica y tenemos una amistad. Son cosas buenas, positivas, que vas viendo en la vida y que dices: ‘¡perfecto!’”.

De la misma manera, el artista agradeció haber tenido la oportunidad de volver a los foros de televisión antes de culminar este 2021 en la serie ‘Malverde: El santo patrón’. “Eso estuvo muy bonito, la muestra de lealtad y también aceptar muchos errores que cometí, aceptar que somos seres humanos y que no está mal sentirse mal, que no está mal equivocarse, no somos robots”. Y agregó: “Nos puede pegar el ego, nos puede pegar la soberbia y si Dios te da una segunda oportunidad en la vida, pues qué bendición”.

Te puede interesar: Verónica Montes revela detalles de su relación secreta con Rafael Amaya

Por último, Rafa dejó entrever que podría volver a los foros de televisión con ‘El señor de los cielos’. “Estamos en eso. Depende de la empresa, estamos en pláticas y todo va muy bien. Lo principal aquí es darle a la gente lo que quiere y lo que pida… y lo siguen pidiendo”.