Rafael Amaya aclara situación con Julio César Chávez y apoya a Chávez Jr.

Ciudad de México.- El actor Rafael Amaya se encuentra recuperado de los problemas que presentó debido al alcohol y las drogas después de la rehabilitación en la clínica de Julio César Chávez.

Ya que el hijo del boxeador está pasando por una situación similar a la que experimentó el artista, Amaya se expresó al respecto, además de negar tener alguna diferencia con el ex pugilista.

No, no es cierto, absolutamente negativo, yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, a su familia también, les mando un beso y un saludo”

Dijo Amaya durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Amaya al margen de Chávez

De igual forma, Rafael reveló que se ha mantenido al margen de los problemas de adicción que tiene el hijo de Julio César. “No me he comunicado con él, pero todo ser humano tiene su proceso, hay que respetarlo”.

En relación a los malos comentarios que Chávez Jr. ha lanzado contra su padre, el actor no quiso hacer comentarios, aunque sí expresó su interés por hablar con él. “Eso no te lo puedo confirmar, no puedo opinar nada, porque no he leído nada al respecto, pero ya me comunicaré con él, tengo su teléfono, puedo platicar con él”.

Posteriormente, Amaya recalcó que Julio César Chávez Jr. cuenta con el mejor soporte del mundo. “Yo creo que su papá lo está apoyando mucho, eso es muy bonito siempre, por parte de su papá, y bueno, pues espero que se recupere”.

Antes de partir del lugar, Rafa manifestó que ya no tiene la necesidad de tomar terapia luego de su problema de adicciones, y con sentido del humor manifestó: “No, no, ya no, nada más de cómo liar con la prensa… no, no es cierto, los quiero mucho, muchas bendiciones”.