Rafa Sarmiento responde a reclamos por pasear a su hijo

El conductor Rafa Sarmiento ha sido víctima de reclamos y gritos por salir a pasear con su hijo en plena contingencia por el Covid-19 en España.

Rafa externó en sus redes sociales la molestia por la falta de empatía hacia él y su hijo Iñaki quien tiene autismo y explicó que es necesario que el pequeño salga periódicamente.

"He salido a pasear con mi hijo en varias ocasiones. He recibido gritos y reclamos cada vez. Cabezas meneando en signo de desaprobación. Yo, llevo una inmensa camiseta que dice AUTISMO, la tuve que hacer yo. Pinté los lazos azules, dibujé el símbolo del puzzle o rompecabezas", dijo en un hilo de Twitter.

"Recibí reclamos hasta de una adolescente que me gritó '¡oiga no! Eso no se vale ¿eh?' Lo raro es que, no sé qué hacía ella afuera", cuestionó.

El conductor explicó que el Ministerio de Sanidad de España dio la instrucción de que los niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y otros trastornos podían dar un paseo acompañados por un padre o tutor. Sentenció que la gente se meta con una persona que trae a un niño de 4 años por lo que exigió respeto.

Sarmiento, quien vive con su esposa Jimena Pérez y sus dos hijos Iker e Iñaki en España pidió a la gente que no se meta pues si está violando algo la policía se hará cargo y lo multará. Además invitó a que observen y pregunten antes de asumir algo.

"La gente no lo sabe porque está en lo suyo y nada de atención prestan cuando se trata de empatizar o informarse de algo que no les incumbe, pero si se trata de reclamar o increpar, entonces gustosos participan", sentenció.

El conductor compartió que la Policía Nacional lo detuvo y al ver su camiseta le ofrecieron disculpas.

"En un acto de empatía y buen rollo, le prendieron las torretas de luces de la patrulla a Iñaki quien les mandó un beso y les dijo 'adiós'", relató.

"Me sentí incluso apoyado por ellos".

Rafa Sarmiento ha utilizado sus redes sociales ahora en cuarentena para mostrar un poco los ratos que tiene en casa y compartir con sus seguidores videos donde se le ve tocando el bajo a lado de otros músicos, cada uno desde algún lugar del mundo.