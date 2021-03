Rafa Sarmiento cuenta lo que provocó tras decir una grosería al aire

Desde hace años, Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento no se dirigen la palabra durante las ceremonias de premiación que conducen, como el Oscar y los Grammy, a menos que sea estrictamente necesario. No es que se caigan mal, sino que por un error acontecido en su momento sólo optan por mostrarse apuntes o comunicarse con gestos, así estén en comerciales.

La decisión se dio luego de un error técnico en el que no se apagaron los micrófonos. En ese momento se escuchó a Sarmiento decir sobre el músico brasileño Catenao Veloso: "este wey saca cuatros discos al año, no mam...".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Se oyó desde Tijuana a la Tierra del Fuego y me dio una vergüenza y angustia terrible. Dos días después recibí un correo de un ejecutivo de la empresa (el canal TNT) diciéndome que se había entendido el contexto, pero no podían pasar esas cosas; desde entonces decidí no hablarla a Ileana en las transmisiones ni cuando estamos en cortes comerciales, nos apuntamos las cosas en libretitas o usamos mímica", comenta el conductor de buen humor.

El próximo domingo estará tras los micrófonos de los Critics Choice Awards, que otorgan anualmente una de las asociaciones más grandes de críticos en EU. "Mank", con Gary Oldman, y "Minari", protagonizada por Steven Yeun, son las más nominadas para lo que será la edición 26 de los premios que se transmitirán en español por TNT. Al igual que los recientes Globos de Oro, la ceremonia será virtual debido a la pandemia por la Covid 19.

"Es otro ritmo y, quizá me equivoque, pero creo que el encierro ha obligado a la gente a ver más las películas nominadas. Y espero se pueda tener una opinión más diversa de ellas", considera.

La actual dinámica de transmisión es quizá más cansada que la tradicional. Sarmiento actualmente radica en Madrid, España, así que la ceremonia se realiza entre dos y cinco de la madrugada, tiempo europeo.

"Termino normalmente cansado físicamente, pero también con una lucidez que da la adrenalina y no me deja dormir sino hasta hora y media después, así que no me juzguen si me ven mal", dice de buen humor el mexicano. Sarmiento sostuvo esta tarde un encuentro con la prensa latinoamericana para hablar de los premios. Cree que este año es muy probable que sea una directora la que se lleve el Oscar y que, como Mejor Actor, se elevará en varios premios el recientemente fallecido Chadwick Boseman por su labor en "Ma Rainey's Black Bottom".

A pregunta expresa piensa que el cine en pantalla grande no desaparecerá por la pandemia, la cual ha ocasionado que algunas cintas opten por el estreno en las plataformas de streaming. Sin embargo sí sabe que las cosas no serán iguales.

"Para los exhibidores es la parte dura, se han perdido muchos empleos, cerrado salas de cine en todos lados. Yo vivo en una zona bastante céntrica de Madrid, con varios cines alrededor, y es muy triste todo; varios están con las cortinas bajadas, un par de ellos a la venta, otros funcionando, pero con poca afluencia", indica.