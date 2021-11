Radiohead adelanta ‘’Follow me around’’ del Kid Amnesiae

Tijuana BC.- A tan solo 4 días de que el Kid Amnesiae vea la luz, Radiohead ha lanzado otro adelanto del anticipado compilado bajo el título de ‘’Follow me around’’

La banda inglesa tiene un par de meses preparando una edición especial para este noviembre. Se trata del compilado de tracks inéditos, rarezas y extractos del punto medio entre los discos Kid A y Amnesiac.

Si bien, el pasado septiembre ya habían adelantado ‘’If you say the word’’ el cual tras unas semanas fue presentado con un videoclip. El día de hoy han liberado ‘’Follow me around’’ quien daría entrada al Kid Amnesiae que se estrena el viernes 5 de noviembre.