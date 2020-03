Rachel Matthews da positivo a COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- La actriz de voz de Frozen 2, Rachel Matthews, se une a la lista de famosos de Hollywood en dar positivo por a COVID-19.

La estrella de 26 años, que interpretó al personaje de Honeymaren en la película animada de Disney, reveló la noticia a través de Instagram la noche del lunes, diciendo que se había puesto en cuarentena durante la semana pasada.

"No estoy segura de cuál es el siguiente paso (obtener información mixta, así que lo mantendré informado), pero obviamente permanecerá en cuarentena hasta que se me indique lo contrario. Me siento mejor, pero publicaré información que espero sea útil para algunos". Señaló.

La actriz además dijo que decidió hacerse la prueba luego de que tuviera contacto con "un caso confirmado". Sin embargo, mencionó que hacerse la prueba fue difícil porque son "INSANAMENTE difíciles de obtener".

"Nuestro país está muy atrasado y no tenemos mucho sistema", dijo, y agregó que sus síntomas incluyen escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca, dolor en los pulmones, falta de aliento y pérdida de apetito.

Ella instó a sus seguidores a hacerse la prueba si están experimentando algo similar. "Trátese como si fuera positivo (lo más probable es que lo sea)", escribió. "Descansa, bebe muchos líquidos y CUARENTENA MISMA".

La publicación de Matthews llega pocos días después de que Disney + lanzara Frozen 2 tres meses antes para "sorprender a las familias con algo de diversión y alegría durante este período desafiante".