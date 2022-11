RM de BTS anuncia nuevo proyecto en solitario: "Indigo"

COREA DEL SUR.- Después de una ráfaga de lanzamientos en solitario por parte de sus compañeros de BTS (J-Hope con Jack in the Box y The Astronaut de Jin), el integrante RM ha confirmado que seguira el mismo camino, pues su primer álbum de estudio, titulado Indigo, será publicado el próximo 2 de diciembre.

Este no es el primer proyecto en solitario del rapero surcoreano, pues anteriormente lanzó su primer mixtape RM en 2015 y el segundo mono en 2018. Con estos trabajos, RM definió un estilo propio y distinto al de BTS como conjunto.

Finalmente, mi primer álbum va a llegar gracias a todos ustedes. Me he estado preparando durante cuatro años, escribió el cantante en la plataforma de Weverse.

En promoción, RM realizará un concierto exclusivo con solo 200 espectadores

Además, RM adelantó que Indigo será "muy diferente" a sus trabajos anteriores y que contará con algunas colaboraciones sorpresa. Se espera que el nuevo álbum posea sonidos y conceptos bien definidos y que RM logre consolidar sus objetivos dentro de la industria musical como un acto en solitario

De igual manera, Big Hit Enternainment anunció que RM realizaría un concierto exclusivo en promoción al álbum, sin embargo, tan solo 200 personas podrán ingresar a verlo.

La empresa informó que los boletos serán asignados por medio de un sistema de lotería, por lo que dependerá de la suerte para poder hacerse con alguno de los boletos para el evento.

