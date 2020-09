RBD...¿Cambiará de nombre?

CIUDAD DE MÉXICO.- La noticia del regreso de RBD emocionó a muchos fans, pues la agrupación llegará a Spotify con toda su biblioteca musical. Sin embargo, una nueva página oficial de RBD podría dar a entender que la banda no sólo regresará a los escenarios, sino que lo hará bajo otro nombre.





Esto lo inició Christian Chávez, quien hizo una transmisión en vivo en Instagram donde invitó a sus seguidores a registrarse en la página RB2.



“Yo ya les dije que vayan a la página RB2 y regístrense porque es muy importante que se registren ahí para la sorpresa que se estará dando dentro de un mes”, dijo el cantante.

Para agregar más intriga al asunto, aseguró que las plegarias de los fans fueron escuchadas.

“Es algo impresionante, es algo que me toca el corazón, que me llena de emoción, tenemos que esperar un poquito más, pero les digo que sus plegarias han sido escuchadas, su amor, su energía, sus ganas están dando muchísimo…Regresa la música, pero no solamente regresa la música, ya después les daremos una sorpresa más”, informó.

Aunque aun no hay una noticia oficial sobre el cambio de nombre, algunos fans especulan que esto podría tratarse de una restricción de Televisa y que los jóvenes cantantes buscan resucitar su proyecto de forma independiente.

Al entrar a la página RB2, se puede ver una cuenta regresiva que terminará hasta el próximo 4 de octubre, fecha en que se celebra el “Día de RBD” por el estreno de la telenovela “Rebelde” de donde surgió la agrupación juvenil.