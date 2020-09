¡Quítate, Marjorie! Julián Gil comparte un apasionado beso su nueva novia

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que Julián Gil se encuentra en una etapa muy complicada de su vida, éste demostró que encuentra consuelo en el amor de su nueva novia, la periodista Valeria Marín.



El actor argentino no ha desperdiciado oportunidad en demostrar lo enamorado que está, dejando en claro que no dejará que su batalla legal contra su ex, Marjorie de Sousa, le quitará la felicidad.



Así lo dejó en claro en su más reciente publicación en Instagram, donde compartió una imagen donde aparece besando apasionadamente a Valeria, mientras ambos se encuentran en una alberca juntos.



Tú y yo tenemos besos pendientes…No se te olvide”, escribió el actor en la descripción de la imagen.

Los fans celebraron que Julián se viera feliz después de tantos problemas que le ha provocado Marjorie de Sousa, con quien se enfrenta en una batalla legal por la custodia de su hijo Matías.